Sander Schimmelpenninck vertelde maandag in De Vooravond dat iedere nieuwe aflevering van de Zelfspodcast door meerdere mensen wordt beluisterd alvorens deze online verschijnt.

"We begonnen gewoon met zijn drieën en nu luisteren er wel tien oren voordat het online komt", zei de 36-jarige ondernemer en columnist. "Er zit wel iets meer filter op. We zijn natuurlijk wel een beetje door schade en schande wijs geworden."

Volgens Schimmelpenninck, die de podcast samen met zijn jeugdvriend Jaap Reesema opneemt, moet de extra controle er vooral voor zorgen dat hij niemand meer "onnodig beledigt". De afgelopen maanden kwam Schimmelpenninck in opspraak, omdat hij uitspraken deed over onder anderen prinses Alexia en actrice Yolanthe Cabau.

Dat hij af en toe op die controversiële uitspraken wordt gepakt, zou volgens Schimmelpenninck kunnen komen doordat de Zelfspodcast in een "vriendschappelijke sfeer" wordt opgenomen. "Je vergeet eigenlijk helemaal dat andere mensen meeluisteren."

Daarnaast denkt hij dat de media in de nabije toekomst op een andere manier naar de inhoud van podcasts zullen kijken. "Dat hoort een beetje bij de beginfase van dit medium. Sommige mensen denken dat wat je in zo'n podcast zegt, hetzelfde als een radio-interview is en gaan dat dan opschrijven."

Schimmelpenninck gaf al eerder aan dat de relletjes rondom de uitspraken in de desbetreffende podcast voor meer luisteraars hebben gezorgd. De Zelfspodcast werd daarnaast vorige week uitgeroepen tot beste podcast van het jaar tijdens de Online Radio Awards in Beeld en Geluid in Hilversum.