Bibi Breijman is niet van mening dat ze door haar YouTube- en vlogverleden een voorsprong heeft op haar concurrenten bij het vijfde seizoen van fotografieprogramma Het Perfecte Plaatje. Dat vertelt ze dinsdag in De Telegraaf.

"Mijn generatie is een luie generatie en lost het makkelijk op door er even een filtertje op te doen", aldus de 29-jarige zangeres en YouTuber over het nabewerken van foto's. "Of om door op het knopje te drukken dat de camera de foto al automatisch bewerkt qua licht."

Breijman had niet verwacht dat de 66-jarige Janny van der Heijden zich zo goed staande zou houden in het programma. "Ze heeft me positief verrast, omdat je toch denkt dat het met de leeftijd en techniek wat makkelijker misloopt, maar dat is niet het geval."

Andere deelnemers aan de fotografiewedstrijd zijn dit seizoen onder anderen darter Raymond van Barneveld en presentatoren Miljuschka Witzenhausen en Bert van Leeuwen.

Het vijfde seizoen van Het Perfecte Plaatje begint dinsdag om 20.30 uur op RTL 4.