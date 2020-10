Morgan Freeman werkt aan een non-fictieserie die terugkijkt op ontsnappingen uit een aantal van de beruchtste gevangenissen ter wereld. Het zesdelige project zal worden uitgezonden op The History Channel, meldt Deadline maandag op basis van een presentatie op de jaarlijkse filmindustriebeurs MIPCOM.

De afleveringen worden gepresenteerd door Oscar-winnaar Freeman, die samen met Revelations Entertainment-partner Lori McCreary ook betrokken is bij de productie.

In de afleveringen worden de ontsnappingen nagespeeld - van het plan van de ontsnapping tot de jacht op de ontsnapte gevangene.

"Gedurende mijn acteercarrière heb ik me ingeleefd in gevangenen en ik kijk ernaar uit om de beruchtste gevangenissen ter wereld binnen te stappen, zoals Alcatraz, Sing Sing, Riker's Island en Leavenworth", vertelt Freeman, die in 1994 te zien was in het ontsnappingsdrama The Shawshank Redemption.

"De kijker zal het gevoel hebben zelf uit de gevangenis te ontsnappen, terwijl ik ze in een virtuele wereld meeneem naar de grootste ontsnappingen in de geschiedenis", aldus de 83-jarige acteur.

Het project draagt momenteel de werktitel Great Escapes With Morgan Freeman. Wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend.