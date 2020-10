2,28 miljoen mensen hebben zondag gekeken naar de registratie van de Nations League-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Bosnië. De wedstrijd in Bosnië en Herzegovina eindigde in 0-0.

De wedstrijd is niet het best bekeken programma van de zondagavond, want naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken 2,8 miljoen mensen.

SBS6 scoorde flink met de terugkeer van het programma Wie van de Drie. 1,33 miljoen mensen zagen hoe Martien Meiland, Najib Amhali, Ryanne van Dorst en Britt Dekker in het panel van het programma plaatsnamen. De presentatie is in handen van Wendy van Dijk.

Ook de registratie van de Grand Prix van de Eifel bij Ziggo Sport werd goed bekeken: 1,2 miljoen mensen keken naar de live-uitzending en 822.000 mensen zagen de nabeschouwing.