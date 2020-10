De finale van het zangprogramma Hit The Road heeft zaterdag 595.000 kijkers getrokken, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het programma op SBS6 stond hiermee zaterdag op de zeventiende plek van best bekeken programma's op de Nederlandse televisie.

Het best bekeken programma was wederom Wie is de Mol?, met bijna 2,8 miljoen kijkers. Op plek twee volgde het NOS Journaal om 20.00 uur met ruim 2,3 miljoen kijkers.

In Hit The Road gaan Edsilia Rombley, Gordon, Roel van Velzen en Nick & Simon het land door op zoek naar zangtalenten met bijzondere verhalen.