De Britse prins Harry en zijn partner Meghan Markle maken zaterdag hun gezamenlijke podcastdebuut, meldt de podcast Teenager Therapy op Twitter. De hertog en hertogin van Sussex doen dit in het kader van World Mental Health Day.

Teenager Therapy wordt gemaakt door vijf leerlingen van een middelbare school in Anaheim, in de Amerikaanse staat Californië. In de aflevering praten Meghan en Harry over onder meer het belang van een goede geestelijke gezondheid en het stigma dat rust op mentale problemen.

Zowel prins Harry als zijn broer prins William vraagt regelmatig aandacht voor geestelijke gezondheid. Zo waren de broers en hun echtgenotes Kate en Meghan vorig jaar te horen in een televisiespotje voor een campagne tegen depressie en andere psychische problemen. In een aflevering van That Peter Crouch Podcast noemde Harry het "een teken van kracht om te praten over over je mentale gezondheid, geen zwakte".

De aflevering is vanaf 18.00 uur (Nederlandse tijd) te horen op alle podcastplatforms.