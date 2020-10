Het merendeel van de gezichten die verschijnen in de Nederlandse nieuwsmedia is man, blijkt vrijdag uit een meting van Global Media Monitoring Project (GMMP). Ook is het nog altijd slecht gesteld met de etnische diversiteit van experts en andere geïnterviewden die aan bod komen in artikelen en andere nieuwsitems.

De wereldwijde studie werd uitgevoerd in 145 landen, waarbij op dezelfde dag (29 september 2020) werd gekeken naar de hoeveelheid mannen en vrouwen en personen van kleur die worden aangehaald als expert in de nieuwsmedia.

In de Nederlandse media, waarbij het onderzoek werd gemonitord door Free Press Unlimited en WOMEN Inc., is slechts 26 procent van de personen die voorkomen vrouw. 9 procent is een persoon van kleur.

Ook de journalisten die het nieuws in beeld brengen zijn overwegend man (75 procent). Op de radio was de verdeling meer gebalanceerd; 40 procent vrouwen en 60 procent mannen.

"We zien dat zodra journalisten op zoek zijn naar een expert, vrouwen letterlijk buiten beeld raken", zegt Ruth Kronenburg, directeur van Free Press Unlimited.

"Media hebben grote invloed op stereotype beeldvorming, sociale normen en de aspiraties van mannen en vrouwen. Het is teleurstellend om te zien dat, ondanks de aandacht hiervoor, vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het nieuws."

Wanneer mensen van kleur in het nieuws kwamen, was dit vaak gerelateerd aan criminaliteit, het slavernijverleden of hun afkomst, stelt Kronenburg vast. "Op andere thema's zijn ze ondervertegenwoordigd. Juist deze stereotypering willen we doorbreken."

De internationale resultaten van het onderzoek worden verwacht in juni 2021.