1,8 miljoen mensen hebben donderdagavond naar het Gouden Televizier-Ring Gala op NPO1 gekeken. Hoewel dat goed is voor een tweede plek in de lijst met de best bekeken programma's, ligt het aantal kijkers ruim 700.000 lager dan een jaar eerder.

In 2019 zetten nog ruim 2,5 miljoen mensen de televisie aan om te bekijken wie er naar huis ging met de Gouden Televizier-Ring. De prijs ging dit jaar naar het programma Over Mijn Lijk.

Het lijkt erop dat de winnaar van vorig jaar, Chateau Meiland, een van de oorzaken van de lagere kijkcijfers is. Naar de realityserie rond de familie Meiland keken 1,27 miljoen mensen. Dat aantal ligt niet veel hoger of lager dan bij de uitzendingen van de weken ervoor, terwijl het programma tegelijk met het Televizier-gala gepland stond.

Het Gouden Televizier-Ring Gala vond dit jaar in Carré Amsterdam en volgens de coronarichtlijnen plaats. Media waren niet welkom op de rode loper en het aantal genodigden lag flink lager dan een jaar ervoor in AFAS Live. De presentatie was in handen van Frits Sissing en Dionne Stax.