Tim Hofman heeft donderdagavond drie Televizier-prijzen mee naar huis mogen nemen, waaronder de Gouden Televizier-Ring. De presentator zegt dat hij zijn grote winst niet had verwacht en vooral trots is op de prijzen voor Over Mijn Lijk en #BOOS.

"Ik had nooit verwacht met drie prijzen naar huis te gaan", vertelt de presentator tijdens een persconferentie na afloop van het gala in Koninklijk Theater Carré. Hofman won de Gouden Televizier-Ring, de prijs voor de beste presentator en die voor de beste online videoserie.

"Er heeft zich een raar scenario voltrokken. Het was een ongekend vreemd jaar, ook voor mij. Die drie awards maken het alleen maar vreemder. Maar ik heb er alle plezier aan."

"Over Mijn Lijk draait al acht seizoenen", gaat Hofman verder. "Dat programma verdient echt de kroon." Maar op de prijs voor #BOOS is de presentator minstens even trots. "Dat is mijn kind, dat draag ik een even warm hart toe."

Een groot overwinningsfeest zit er vanwege de coronamaatregelen niet in. "Ja, dat is wel vreemd vanavond. Ik hou me strikt aan het protocol. Met drie mensen in de huiskamer, dat is het. Als iedereen het doet, dan ik ook."

'Matthijs mag nog geëerd worden'

Hofman weet niet wie hij de Ring volgend jaar gunt, maar zou graag zien dat Matthijs van Nieuwkerk - die de prijs aan Hofman uitreikte - nog een keer geëerd wordt.

"Ik riep nog naar hem dat ik het zo fantastisch vond dat ik de prijs uit zijn handen kreeg. Ik heb vaak naast hem gezeten", aldus de presentator, die vaak tafelheer was in De Wereld Draait Door. "Hij is echt de Messi van het vragen stellen."