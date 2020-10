Temptation Island: Love or Leave is vanaf donderdag 26 november te zien op Videoland. De nieuwe versie van de realityshow wordt gepresenteerd door Kaj Gorgels en Monica Geuze.

De nieuwe reeks begint op 26 november met twee nieuwe afleveringen. Daarna wordt elf weken lang elke week een nieuwe aflevering beschikbaar gemaakt op de streamingdienst.

Temptation Island: Love or Leave gaat iets anders te werk dan het originele format. Zo is er ditmaal geen sprake van verleiders. De stellen die hun relatie willen testen gaan het avontuur aan alsof ze vrijgezel zijn en kunnen op dates gaan met vrijgezellen die in plaats van de verleiders aan het programma meedoen en op zoek zijn naar een relatie.

Volgens de programmamakers is het doel van de deelnemers "antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon om op die manier een beter mens te worden, zowel voor hun partner als voor zichzelf".

Temptation Island: Love or Leave werd in Italië opgenomen.