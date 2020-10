Over Mijn Lijk heeft donderdagavond de Gouden Televizier-Ring voor het beste programma gewonnen. Tim Hofman kreeg de prijs uit handen van Matthijs van Nieuwkerk in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

De presentator bedankte zijn team en de vorige presentatoren van het programma, waarin terminaal zieke jongeren worden gevolgd. Hij bezocht het gala met deelnemer Alex en diens vriendin. "Volgend jaar nieuw seizoen, en heb een goede dag nog", besloot Hofman zijn speech.



Hofman verzilverde ook zijn overige twee nominaties: Televizier-Ster Presentator en beste online videoserie, voor #BOOS. "Zit je thuis op de bank, ben je jong en wil je media maken, doe het", sprak hij de kijkers bemoedigend toe.

Chantal Janzen is voor de zesde keer uitgeroepen tot beste presentatrice op het Televizier Ring-gala en vestigt hiermee een record. Voor het derde jaar achtereen wint de RTL-ster de prijs. Janzen is na afloop van de prijsuitreiking te gast in Jinek om te praten over het gala en haar winst.

Meiland beste talent

Martien Meiland werd verkozen tot winnaar van de Televizier-Ster Talent. De realityster won vorig jaar de Gouden Ring voor Chateau Meiland, maar werd nu geprezen om zijn programma Cash or Trash (SBS).

"Daar sta ik dan voor de tweede keer, als 59-jarige tussen twee twintigers", zei Meiland. Ook Bram Krikke en Holly Mae Brood waren genomineerd.

Andere prijzen waren er voor Beestenbrigade (KRO-NCRV) en Elise Schaap, die de Televizier-Ster voor beste actrice mee naar huis mocht nemen. "Ik vind het zo'n grote eer en wil iedereen bedanken voor het stemmen", aldus de Undercover-actrice, die ook te zien was in producties als De Familie Kruys en De TV-Kantine.

Ivo Niehe werd door Paul de Leeuw verrast met de Televizier Oeuvre-Ring, die eerder naar onder anderen Mies Bouwman ging. De presentator maakt al veertig jaar de TV Show en werd toegesproken door onder anderen Erica Terpstra en Lionel Richie.