YouTube kondigt woensdag een ​​reeks met nieuwe, originele content aan die "gericht is op raciale gerechtigheid, zwarte stemmen versterken en de zwarte cultuur verheffen", meldt People.

De reeks zal ondere andere bestaan uit nieuwe seizoensorders van titels als Glad You Asked, Lockdown en BookTube.

"Ras is nooit een gemakkelijk probleem geweest om over te praten, maar de gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben deuren geopend voor dialoog", aldus Malik Ducard, YouTubes vicepresident. "Op YouTube hebben we een geweldige kans en verantwoordelijkheid om op een zinvolle manier bij te dragen aan deze gesprekken over raciale gerechtigheid."

"Via ons contentfonds van 100 miljoen dollar (zo'n 85 miljoen euro, red.) en andere initiatieven zetten we het belangrijke werk voort om zwarte stemmen te versterken, YouTube een betere plek te maken voor zwarte videomakers, mensen voor te lichten over de diversiteit van de zwarte ervaring en zwarte mensen te centreren als de boodschappers van hun eigen verhalen", aldus Ducard.

YouTube Originals gaf ook toestemming voor een virtuele, live gestreamde Homecoming-viering voor de zogeheten Historically black colleges and universities. De twee uur durende viering zal geld inzamelen voor het United Negro College Fund en het Thurgood Marshall College Fund.