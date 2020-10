Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag anderhalf jaar cel tegen voormalig Gaykrant-hoofdredacteur Hans P. geëist vanwege het bezit en de verspreiding van kinderporno.

Bij 44-jarige P. werden duizenden foto's en video's van veelal zeer jonge kinderen aangetroffen. De officier van justitie heeft het over "beelden die niet aan te zien of te horen zijn".

P. bekende het bezit van de beelden tegenover de rechtbank, maar zegt geen pedofiele geaardheid te hebben. Hij zou de beelden hebben bekeken terwijl hij onder invloed was van alcohol en drugs. "Ik ben online afleiding gaan zoeken, ik hebt dit niet uit seksuele behoefte gedaan", aldus P.

Volgens gedragskundigen is er onvoldoende bewijs dat P. aan een pedofiele stoornis lijdt. Wel zou de verdachte een persoonlijkheidsstoornis hebben, waardoor er een grotere kans op herhaling is als hij niet behandeld wordt.

De uitspraak van de rechtbank vindt plaats op 21 oktober.

P. richtte in 2017 de vernieuwde vorm van de Gaykrant op, nadat het maandelijkse tijdschrift in 2013 failliet was verklaard. Hij werd toen ook de hoofdredacteur. Paul Hofman heeft de taken van P. overgenomen.