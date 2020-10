Apple TV+ heeft een documentaireserie over de supermodellen Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford en Linda Evangelista aangekocht, liet Campbell dinsdagavond via Instagram weten.

"Mijn 'zussen' Christy, Linda, Cindy en ik zijn enorm blij dat we ons verhaal kunnen delen met de wereld", aldus Campbell over The Supermodels. Het is nog niet bekend wanneer de documentaire via de streamingdienst te zien zal zijn.

De vier modellen stonden in de jaren negentig samen met Tatjana Patitz bekend als de 'Big Five'. Het is niet bekend of ook Patitz in de reeks te zien zal zijn.

The Supermodels zal worden geregisseerd door Barbara Kopple. Zij won in 1991 en 1997 Oscars voor de regie van respectievelijk de documentaires American Dream en Harlan County, USA.