Het laatste seizoen van Johnny de Mols interviewprogramma Waar is De Mol? is maandag met 872.000 kijkers van start gegaan. De presentator ging in de aflevering op pad met Johan Derksen.

De Mol heeft laten weten na dit seizoen met het programma te willen stoppen om ruimte te maken voor nieuwe projecten. In dit seizoen zijn ook Sergio Herman, Sylvana Simons, Fred van Leer en Gordon te zien.

Het kijkcijfer is geen record voor het programma, maar levert de presentator wel een elfde plek in de top 25 van Stichting KijkOnderzoek op. Met het aantal kijkers valt hij net buiten de top tien.

Naar Chateau Meiland, dat voor Waar is De Mol? door SBS6 is uitgezonden, keken 1,4 miljoen mensen. Dat is het best bekeken programma van de zender.

het NOS Journaal van 20.00 uur is met 2,39 miljoen kijkers wederom het best bekeken programma. Ook het NOS Journaal van 18.00 uur scoorde goed (1,49 miljoen kijkers). Naar EenVandaag keken 1,43 miljoen mensen.