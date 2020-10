Famke Louise heeft ondanks de storm van kritiek waar ze in terechtkwam geen spijt van haar optreden in de talkshow Jinek op 22 september. De zangeres was maandagavond wederom te gast in het praatprogramma van Eva Jinek en zegt dat het bespreekbaar maken van de problematiek van jongeren rondom het coronavirus de nasleep waard was.

Famke Louise was te gast als een van de influencers die zich achter de hashtag #ikdoenietmeermee hadden geschaard en kritiek uitten op het kabinetsbeleid rondom de coronacrisis.

"Ik heb er geen spijt van. We zitten hier nu in een studio vol met mensen om het bespreekbaar te maken en dat was het doel", zegt ze in een speciale uitzending waarin jongeren met deskundigen in gesprek gaan over de coronacrisis. De zangeres vindt dat haar missie daarmee geslaagd is.

Famke Louise geeft toe dat ze zich gestrest voelde tijdens de eerdere uitzending, omdat ze live op televisie over een "gevoelig onderwerp" moest praten. De nasleep van het televisieoptreden maakte haar "mentaal kapot".

Famke Louise zat in haar auto tijdens vernieling

De zangeres vertelde al eerder dat ze beveiliging in de arm had genomen nadat haar auto "in elkaar werd getrapt", maar vertelt nu ook dat ze op dat moment zelf in haar auto zat. "Ik kan dat gevoel van angst niet beschrijven." De volgende dag ging ze alleen nog met twee bodyguards over straat.

Famke Louise ging na de uitzending nogmaals in gesprek met ic-arts Diederik Gommers. Ze deed afstand van de hashtag en vertelt dat Gommers haar meer duidelijk heeft gemaakt over het coronavirus en dat ze de crisis nu beter begrijpt.

De twee besloten een campagne op te zetten om jongeren beter te bereiken met informatie over het coronavirus. Ook ontwerpt de influencer een mondkapjeslijn, waarvan ze de opbrengst aan een goed doel geeft dat zich inzet voor gezinnen die financieel worden getroffen door het coronavirus.