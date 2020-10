Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? gaat op 2 januari 2021 in première. Dat kondigt presentator Rik van de Westelaken maandag aan in een videoboodschap.

In de video spreekt Van de Westelaken de kandidaten van de 21e reeks toe. "De komende periode zullen jullie fysiek en mentaal uitgedaagd worden. Jullie zullen elkaar hard nodig hebben, maar jullie zijn ook elkaars tegenstander", aldus de presentator.

Details over de nieuwe reeks zijn nog niet bekendgemaakt. Het was nog onzeker of de opnames wel doorgang zouden vinden wegens het coronavirus.

"Ook wij als makers moeten ons aan de regels houden, we maken tenslotte 'maar' televisie en vermaak", vertelde Van de Westelaken onlangs aan NU.nl. "Het is niet noodzakelijk en dus is het ook niet noodzakelijk dat we nu met z'n allen in een vliegtuig ergens heen gaan. Zolang er strenge regels zijn, er code oranje geldt op allerlei plekken, gaan we niet. En als er meer kan, gaan we wel."

Momenteel wordt het jubileumseizoen van het populaire programma uitgezonden.