FOX Sports heeft zondagmiddag excuses aangeboden voor de kwetsende spreekkoren die te horen waren tijdens de wedstrijd FC Groningen - Ajax. De zender laat op Twitter weten het betreffende fragment te hebben verwijderd.

"Door een menselijke fout is tijdens GRO-AJA in de eerste helft bepaald gezang hoorbaar geweest, wat niet had gemoeten", twittert FOX Sports.

"Het fragment is dan ook per direct verwijderd. Onze oprechte excuses, we onderzoeken hoe dit heeft kunnen plaatsvinden om herhaling te voorkomen."

FOX Sports voegt momenteel supportersgeluiden toe aan voetbalwedstrijden, omdat er vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig mag zijn in stadions. De betreffende spreekkoren, waaronder Wie niet springt die is een Jood, waren in de eerste helft van de wedstrijd te horen.

FC Groningen won zondagmiddag met 1-0 van Ajax. De winnende treffer kwam voor lege tribunes op naam van de negentienjarige Remco Balk, die zijn basisdebuut maakte bij de Groningers.