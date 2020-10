The Masked Singer is opnieuw het best bekeken programma van de vrijdagavond. Er keken bijna 2,2 miljoen mensen naar de tweede aflevering van het zangprogramma, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De tweede aflevering is daarmee nog beter bekeken dan de seizoensaftrap van vorige week, die bijna twee miljoen kijkers trok.

The Masked Singer is een van oorsprong Koreaans televisieformat dat ook in Engeland en de Verenigde Staten een groot succes is. In het programma brengen bekende mensen een lied ten gehore terwijl ze onherkenbaar verkleed zijn.

Het is aan de jury de ware identiteit van de gemaskerde zangers te onthullen. Dit keer bleek sprinter Churandy Martina schuil te gaan achter een dinosaurusmasker.

Op de tweede plek van best bekeken programma's van de vrijdagavond kwam het NOS Journaal van 20.00 uur, waar bijna 1,8 miljoen mensen naar keken. Het NOS Journaal van 18.00 volgde met iets meer dan 1,3 miljoen kijkers.