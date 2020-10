SBS maakt momenteel proefopnames voor een programma met oud-advocaat Bram Moszkowicz. Na berichtgeving van Mediacourant laat de zender aan NU.nl weten dat het project de werktitel Bram staat bij draagt.

Een woordvoerder van de zender zegt dat er meer informatie volgt zodra zeker is dat SBS het programma daadwerkelijk gaat maken.

Volgens Mediacourant heeft SBS mensen die binnenkort voor de rechter moeten verschijnen recentelijk opgeroepen hun verhaal te delen.

De zestigjarige Moszkowicz was onlangs als kandidaat te zien in Het hek van de dam en deze week werd bekend dat hij interviews gaat afnemen voor het Privé-katern van De Telegraaf.

Hij is niet meer actief als advocaat. In 2013 werd Moszkowicz uit het ambt gezet, omdat hij volgens het Hof van Discipline het vertrouwen van zijn cliënten had beschaamd en grote bedragen contant geld had aangenomen zonder dat te melden. Omdat dit de hoogste rechter in het advocatentuchtrecht is, kon hij niet tegen de beslissing in beroep gaan.

Moszkowicz presenteerde in 2005 de talentenjacht De Nieuwe Moszkowicz en was daarnaast te zien in programma's zoals RTL Boulevard en de spelshow Kroongetuige.