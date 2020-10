Hoewel de EO eerder als coproducent van The Passion is gestopt, gaat het evenement in 2021 door. Het gat in de financiering wordt gedekt door de KRO-NCRV en de Protestantse Kerk Nederland, meldt het Nederlands Dagblad vrijdag. In het AD vertelt KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers meer over de nieuwe invulling van het muziekevenement.

Met The Passion wordt jaarlijks het paasverhaal verteld in een musical met bekende zangers en acteurs die Bijbelse rollen op zich nemen. "Het verhaal moet een inspiratiebron voor alle achttien miljoen Nederlanders zijn", zegt Kuipers over de editie van 2021. Hij vertelt daarnaast dat het evenement sowieso doorgaat, ook als er tegen die tijd nog coronamaatregelen gelden.

Volgens Kuipers moet het accent op een bredere vertegenwoordiging van de maatschappij worden gelegd. Op de vraag of Jezus dan ook door een vrouw gespeeld zou kunnen worden, antwoordt Kuipers: "In theorie wel, ja. Of door iemand uit de lhbt-gemeenschap. Het accentverschil is dat we kiezen voor een vertaling naar de samenleving, waarbij de ander centraal staat. Daarbij sluiten we helemaal niemand uit."

Het muziekevenement, dat steevast op Witte Donderdag plaatsvindt, wordt in 2021 verder uitgebreid. Op Aswoensdag, veertig dagen voor Pasen, gaan er replica's van het kruis door het land. Ook wordt de wederopstanding van Jezus uitgelicht op Paaszondag. De precieze invulling daarvan is nog niet bekendgemaakt.

The Passion zou dit jaar voor de tiende keer plaatsvinden. De binnenstad van Roermond was als locatie gekozen. Vanwege de uitbraak van COVID-19 werd echter gekozen voor een televisie-uitzending met een terugblik op eerdere edities. Waar The Passion van 2021 zal plaatsvinden, wordt medio oktober bekendgemaakt.