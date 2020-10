Linda Hakeboom is donderdag gestart met chemotherapie. Dit laat de 34-jarige presentatrice en documentairemaakster weten op Instagram.

"Ik werd vanochtend in de war wakker. Het voelt alsof ik ga bungeejumpen en ik naar een groot gapend gat kijk. Ik voel me verdrietig. Ik ga heel ziek, en tegelijkertijd beter, worden de aankomende tijd", zegt de presentatrice in een video op Instagram.

Hakeboom, bekend als presentatrice van onder meer Rambam en Linda's Mannen, maakte op 14 augustus bekend dat bij haar borstkanker is geconstateerd. Eerder liet ze weten dat er na een test geen uitzaaiingen waren gevonden, maar dit bleek toch wel het geval.