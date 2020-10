Miljuschka Witzenhausen vindt dat het schoonheidsideaal plaats moet maken voor een realistischer beeld. Daar worden we veel zelfverzekerder van, vertelt ze aan NU.nl. Naast dat Witzenhausen "eerlijke foto's" plaatst op Instagram, heeft ze nu ook een documentaireserie gemaakt met de titel #eerlijkefoto.

Hoe ben je op het idee van de documentaire gekomen?

"Na het plaatsen van de eerlijke foto's was ik ondersteboven van wat het allemaal losmaakte. Mensen reageerden in het echt heel positief, maar online waren er ook andere geluiden. Van mensen die het idee hadden dat ik obesitas promootte, tot mensen die vonden dat ik juist te dun was om bij de bodypositivitygroep te horen."

"Toen dacht ik: ik heb een verantwoordelijkheid. Zowel naar mijn achtjarige dochter die straks in een socialemediaspinnenweb terechtkomt, als naar elke vrouw die me nu bedankt en het dapper vindt dat ik de foto's plaats. Eigenlijk is dat natuurlijk een totaal verkeerde benadering: 'dapper'. Het zou normaal moeten zijn om een eerlijke foto te laten zien."

Op Instagram schreef je bij een foto dat je soms 'lichte paniek' voelt over je uiterlijk. Zeker toen je in Mexico voor een kookprogramma gefilmd werd in je bikini. Dat je bang bent van het beeld dat andere mensen van je hebben. Waar ben je bang voor?

"Ik ben van een maat 34 naar een maat 42 gegaan in de afgelopen jaren. Ik voel mij sterker dan ooit, maar dat 'ideaalbeeldtrauma' heeft altijd een klein stemmetje in mijn achterhoofd. Op het moment dat ik dan in mijn bikini het water in wil springen, spreekt er toch weer een klein duiveltje. Dat is iets waarvan ik hoop dat vrouwen dat op een gegeven moment niet meer hebben. Jezelf meten aan de hand van uiterlijkheden is zonde."

In de documentaire vertel je dat je je soms 'het dikkerdje van de klas voelt' in de mediawereld. Is dat weleens door collega's of opdrachtgevers tegen je gezegd?

"Er is nooit iemand die letterlijk tegen mij zegt: 'Je bent te dik.' Het zijn eerder opmerkingen als: 'Ik vind het zo leuk dat jij zo goed jezelf kan zijn, dat het jou niet uitmaakt dat je een maatje meer hebt!' Of bij fotoshoots, dat er dan een stylist is die zegt: 'Jij hebt niet echt de samplemaat, dus je moet maar kijken of je erin past' en dat zo'n broekje niet verder dan je kuiten komt. Mensen kijken ook wel meer uit omdat ze weten dat ik mij ermee bezighoud. Dan denken ze: 'Straks noemt ze mij op in een interview.'"

In de eerste aflevering van #eerlijkefoto spreek je met bodypositivityactivist Saskia Olivieira. Zij is behoorlijk kritisch, zo vindt ze dat jij en andere BN'ers de beweging "hebben gekaapt". Begrijp je haar standpunt?

"Ik sta open voor iedere mening en ik kan mij voorstellen dat zij dat zo voelt. Ik snap inmiddels dat de beweging ooit ontstaan is - die geschiedenis kende ik eerlijk gezegd niet voordat ik er echt in ben gedoken - door zwarte, wat vollere dames. Dat het zich richt op marginale groepen. Ik, met mijn maatje 42, hoor daar in principe niet bij. Ik vind het helemaal niet erg om dat tegen elkaar uit te spreken. Ik ben juist blij dat ze de moeite heeft genomen om mij uit te leggen waar sommige kritiek vandaan komt. Daar leer ik ook weer van."

Wanneer is jouw missie geslaagd?

"Ik vind: het leven is een feest en je moet zelf de slingers ophangen. Dat komt ook in de vorm van een mooie jurk, oorbellen, dat soort dingen. Maar het streven naar 'perfectie' staat mij zo tegen. Als mijn dochter straks idolen heeft die eruitzien als jij en ik en niet als Kim Kardashian, dan ben ik happy. Wanneer mensen worden gezien voor hun talent."

#eerlijkefoto is vanaf 1 oktober te zien op Videoland.

Een voorbeeld van een "eerlijke foto" van Miljuschka Witzenhausen. (Foto: Instagram/Miljuschka Witzenhausen)