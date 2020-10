Marie Verhulst is het nieuwe baasje van Samson. Vanaf 5 oktober is Samson & Marie, de opvolger van haar vaders programma Samson & Gert, te zien op NPO Zappelin. "Ik wilde geen kopie zijn van mijn vader. Ik doe het op mijn eigen manier".

Ook brengen Verhulst en Samson een nieuwe cd uit. De plaat met de naam Samson & Marie bevat twee nieuwe singles en tien remakes van de oude liedjes, die door Marie werden ingezongen.

"We hebben geprobeerd om de serie wat moderner te maken. Ook de liedjes hebben allemaal een moderne twist gekregen", aldus Verhulst. De afleveringen van Samson & Gert duurden altijd rond de 25 minuten. Ook hierin is een keuze gemaakt. "De nieuwe afleveringen duren allemaal maar ongeveer vijf minuten."

Dat Marie Verhulst haar vader zou opvolgen als het nieuwe baasje van Samson, wist zij al een flinke tijd. Dit was echter zeer geheim en moest ze dus lang voor zich houden. "Het was voor iedereen geheim, in die tijd heb ik me goed voorbereid. Maar ik vond het wel lastig om voor iedereen verborgen te houden waar ik zo druk mee was", aldus Verhulst.

Alberto en burgemeester nog steeds van de partij

Wie bang is dat het hele idee van Samson & Gert verdwijnt, heeft het volgens Verhulst mis. "Natuurlijk zitten er in de nieuwe reeks ook gewoon oude elementen in. Zo zijn personages als Alberto en de burgemeester zeker nog steeds van de partij."

In België zijn de eerste afleveringen van Samson & Marie al op televisie verschenen. Voor Verhulst was dit ook de allereerste keer dat zij een volledige aflevering zag. "Ik vond het heel erg spannend om mezelf terug te zien. Toen ik uiteindelijk het eindresultaat zag, was ik erg blij. Ik heb zelf ook al een aantal keren echt moeten lachen, dus dat is denk ik wel een goed teken."