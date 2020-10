Alberto Stegeman heeft geen spijt van het plaatsen van een koffer in een militaire kazerne in 2018 voor zijn programma Undercover in Nederland, wat later tot een rechtszaak leidde. De programmamaker vertelt donderdag in gesprek met Villamedia dat de reportage positieve gevolgen heeft gehad voor de beveiliging bij Defensie.

Stegeman benadrukt dat "je altijd naar rechters moet luisteren", maar dat hij "met terugwerkende kracht" nog steeds achter de keuzes staat die hij heeft gemaakt.

"Want die reportages hebben een hoop verbeterd op het gebied van beveiliging bij Defensie, en die van een enorme luchthaven", vertelt de programmamaker. "Dus ja: in een enkel geval moet je een strafbaar feit plegen om iets aan te tonen."

Wanneer Stegeman voor zijn programma's een item maakt waarin het plegen van een dergelijk feit mogelijk is, vindt hij dit altijd "een moeilijke afweging". "Maar we brengen er nooit mensen mee in gevaar, en we zullen nooit een strafbaar feit plegen waar we echte ellende mee veroorzaken."

Stegeman is dankzij zijn programma inmiddels een bekend gezicht, maar hij sluit niet uit in de toekomst nog eens undercover te gaan.

"Als ik niet te lang een-op-eengesprekken met iemand hoef te voeren, dan kan het. In het nieuwe seizoen kies ik er ook voor om soms vermomd op pad te gaan. Het is ook gewoon leuk om je groen te schminken als je een Defensie-terrein opgaat."

'Echte nepbom zou er heel anders uitzien'

De presentator plaatste in 2018 voor het programma Undercover in Nederland een koffer in een eetzaal van een militaire kazerne in het Gelderse Oldebroek. De koffer werd aangemerkt als nepbom en daarom werd er een zaak gestart tegen de programmamaker.

Volgens de presentator zou een "echte nepbom er heel anders uitzien". "Het is een Bassie & Adriaan-knutselwerk", zo zei Stegeman tijdens de zitting waarin de strafeis bekend werd.

De rechter legde Stegeman een geldboete van 2.000 euro op, waartegen de programmamaker in beroep ging. Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep plaatsvindt.