Het derde kind van Chrissy Teigen en John Legend is kort na de geboorte overleden, melden het model en de zanger donderdag via Twitter.

Teigen en Legend hebben hun derde kind de naam Jack gegeven. "We gaven onze kinderen pas een naam na hun geboorte", aldus Teigen. "Om wat voor reden dan ook hadden we dit kleine mannetje in mijn buik al Jack genoemd."

"Het spijt ons dat de eerste minuten van je leven zoveel complicaties kenden", spreekt Teigen Jack toe. "We zullen altijd van je houden." Haar echtgenoot Legend heeft haar bericht geretweet.

Teigen werd maandag met hevige bloedingen in het ziekenhuis opgenomen. Eerder tijdens haar zwangerschap moest het model al bedrust houden, maar de bloedingen werden ernstiger.

Teigen liet maandag weten dat haar ongeboren zoon heel gezond was. De dag erop meldde ze via Twitter dat ze lang in spanning had gezeten omdat het na de ontdekking van een bloedprop lang duurde voordat de hartslag van haar derde kind te horen was.

Het 34-jarige model en de 41-jarige zanger hebben samen al twee kinderen: Luna en Miles.

Chrissy Teigen deelt op Instagram een aantal foto's die zijn gemaakt in het ziekenhuis. (Beeld: Instagram/chrissyteigen)