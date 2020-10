Stef Bos is het niet eens met critici die Beste Zangers bestempelen als slechts een tranendal op televisie. De tranen in het muziekprogramma zijn oprecht, legt de zanger woensdag uit in AD.

"Het zijn geen valse tranen, dit zijn emoties die boven op een berg ontstaan vanwege de schoonheid van het uitzicht", aldus Bos. "Alleen, in een land zonder bergen kun je je dat soort emoties soms moeilijk voorstellen."

Volgens Bos komen de emoties en tranen omdat muzikanten in Beste Zangers geconfronteerd worden met hun eigen muziek. "Zelf Papa zingen is onvergelijkbaar met wat er gebeurt als je het live vlak voor je neus opgediend krijgt", verwijst de zanger, die meedoet aan het programma, naar zijn eigen hit. "Opeens luister je dan naar je eigen nummer, dat kan je gemakkelijk naar de strot grijpen."

Beste Zangers is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2020. Het AVROTROS-programma was het jaar daarvoor en in 2017 ook genomineerd, maar won de publieksprijs nog nooit.