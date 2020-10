De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) van maandag heeft fors meer kijkers getrokken dan de voorgaande persconferentie. Waar toen nog zo'n 3,6 miljoen mensen live via de televisie keken, is het aantal kijkers maandag opgelopen tot 6,4 miljoen.

Veruit de meeste mensen keken via NPO1 naar de uitzending: 4,66 miljoen kijkers. Via RTL 4 keken 1,34 miljoen mensen en via SBS schakelden 404.000 personen in. De toespraak was ook via diverse kanalen online te bekijken en via de radio te beluisteren.

Hoewel het aantal kijkers flink is toegenomen, is het aantal niet zo groot als bij de persconferenties tijdens de eerste golf. Op het hoogtepunt keken zo'n zeven miljoen mensen per keer.

Maandag maakten de premier en de minister strengere maatregelen voor het hele land bekend. Zo wordt de maximale groepsgrootte teruggebracht naar dertig en mogen mensen thuis maximaal drie gasten ontvangen. Ook is het advies om thuis te werken aangescherpt en mag niemand meer bij sportwedstrijden komen kijken.

De persconferentie is veruit het best bekeken programma van de maandagavond. Ook het NOS Journaal van 20.00 uur werd goed bekeken (2,96 miljoen kijkers). Naar De Vooravond keken 2,38 miljoen mensen. Het eerste reguliere programma van een commerciële zender in de top 25 van Stichting KijkOnderzoek is Chateau Meiland van SBS6, waar 1,36 miljoen personen naar keken.