De documentaire Billie Eilish: The World's A Little Blurry over de zangeres komt in februari uit in de bioscopen en via Apple TV+. Dat heeft de zangeres maandag via Twitter aangekondigd.

Het is nog niet bekend of en wanneer de documentaire over Eilish ook te zien zal zijn in de Nederlandse bioscopen.

In januari bevestigde Eilish dat Billie Eilish: The World’s A Little Blurry zou uitkomen in 2020. "Ik ben doodsbang. Ze zijn aan het filmen sinds juli 2018", aldus de zangeres.

De negentienjarige Eilish bracht in 2015 haar eerste single Ocean Eyes uit. Haar debuutalbum verscheen in 2019. Het jaar daarop won de zangeres vijf Grammy's en verzorgde ze de titelsong voor de James Bond-film No Time to Die.