De prijs voor het beste televisie-interview van het jaar gaat in 2020 mogelijk naar Joris Linssen, Adriaan van Dis of Eva Jinek. Zij horen bij de tien kanshebbers voor de Sonja Barend Award.

Linssen maakt kans met een interview uit Hello Goodbye, dat op 28 juli werd uitgezonden. Van Dis dingt mee met zijn gesprek met Yuval Noah Harari en Jinek met haar interview met Henk Krol.

Onder de genomineerden zijn ook Matthijs van Nieuwkerk, voor zijn interview met Selma van de Perre in De Wereld Draait Door, en Coen Verbraak met Liesbeth Beukeboom in Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat.

Ook Jeroen Wollaars (gesprek met Marion Koopmans in Nieuwsuur), Hugo Logtenberg (met Sigrid Kaag in Buitenhof), Antoinette Hertsenberg (met Joris Wilton in Radar) en Tijs van den Brink (met Theo Maassen, in Adieu God?) zijn genomineerd.

De winnaar van de Sonja Barend Award wordt op 22 oktober bekendgemaakt in De Vooravond op NPO1.

1 Tijs van den Brink in gesprek met Theo Maassen