Dennis Schouten heeft spijt van zijn confrontatie met Famke Louise. De PowNed-verslaggever confronteerde de influencer vorige week tijdens een reportage met haar uitspraken over het coronabeleid, maar dat liep uit op een fysieke confrontatie. "Ik heb medelijden met haar gekregen", geeft hij toe in De Perstribune.

Het fragment groeide uit tot een grote internethit met miljoenen weergaven, maar in het NPO Radio 1-programma vertelt Schouten dat hij de confrontatie achteraf betreurt. "Heel veel mensen zeiden tegen mij: dat is natuurlijk wel vuurwerk dat zij dan zo boos wordt. Ja, op beeld wel, maar ik had echt liever met haar het gesprek gehad en de scoop waarom zij heeft gedaan wat ze heeft gedaan dan deze idioterie."

In de reportage is te zien hoe Schouten de zangeres confronteert met haar #ikdoenietmeermee-uitspraken, waarin ze zei de coronaregels van de overheid niet meer te willen volgen. Famke Louise wil niet ingaan op de vragen van Schouten en slaat vervolgens de microfoon uit zijn handen. "Op het moment dat het gebeurt, schrik je wel want ik had het niet verwacht van haar."

Dezelfde avond zat Famke Louise in RTL 4-talkshow Jinek om duidelijkheid te geven over haar uitspraken. Een dag later trok ze diezelfde uitspraken weer in via een uitgebreide Instagram-post en bood ze haar excuses aan.

Door alle commotie heeft Schouten nu medelijden met de 21-jarige influencer. "Ja, ik vind het wel zielig. Ik denk dat ze echt niet weet dat ze niet capabel genoeg is om dit te doen. Daar had iemand moeten ingrijpen en haar hiervoor moeten behoeden, maar ze was net weg bij haar management dus die persoon was er niet."