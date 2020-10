Op1 zendt de drie grote verkiezingsdebatten tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden rechtstreeks uit in speciale nachtuitzendingen, maakten de omroepen achter het programma vrijdagavond bekend.

Voorafgaand aan de debatten wordt in de speciale uitzendingen vooruitgeblikt met gasten. Direct na de debatten komen deskundigen met hun eerste reacties en analyses.

Jeroen Pauw en Sophie Hilbrand presenteren in de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 september de eerste uitzending. De tweede nachtelijke uitzending van Op1 is in de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 oktober te zien en wordt gepresenteerd door Jort Kelder en Welmoed Sijtsma. Pauw en Tijs van den Brink sluiten de reeks in de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 oktober af.

Op1-presentator en Amerikadeskundige Charles Groenhuijsen is bij alle uitzendingen aanwezig. Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, Amerikacorrespondent Laila Frank en deskundigen Koen Petersen en Raymond Mens zullen te zien zijn.

De reguliere uitzendingen van het actualiteitenprogramma worden van maandag tot en met vrijdag op het vertrouwde tijdstip uitgezonden. De speciale uitzendingen van Op1 beginnen om 2.30 uur en duren tot 5.15 uur.