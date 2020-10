Bijna twee miljoen mensen zagen vrijdagavond hoe de eerste afvaller van het tweede seizoen van het RTL 4-programma The Masked Singer werd ontmaskerd, blijkt uit gegevens van Stichting Kijkonderzoek. Het is hiermee het best bekeken programma van de vrijdagavond.

De aftrap van het tweede seizoen is beter bekeken dan de eerste aflevering van vorig jaar, die bijna anderhalf miljoen kijkers trok.

The Masked Singer is een internationaal succesvol programma waarin bekende mensen onherkenbaar - bijvoorbeeld verkleed als een dier - een lied ten gehore brengen. Een panel moet vervolgens raden om wie het gaat. Vrijdagavond zagen 1.966.000 kijkers hoe Willeke Alberti, verkleed als vuurvogel, werd ontmaskerd.

Naast het zangprogramma bestaat de top drie best bekeken programma's uit het NOS Journaal van 20.00 uur (goed voor ruim 1.9 miljoen kijkers) en het NOS Journaal van 18.00 uur, dat bekeken werd door ruim 1,3 miljoen mensen.

Na actualiteitenprogramma's als EenVandaag en Jinek, was de achtste plek met ruim een miljoen kijkers weggelegd voor het Omroep MAX-programma Bed & Breakfast, waarin drie stellen met een eigen bed and breakfast bij elkaar gaan logeren en uiteindelijk in geld uitdrukken wie het fijnste logeeradres heeft.

De top tien werd afgesloten door De Rijdende Rechter (998.000 kijkers) en De Vooravond (965.000 kijkers).