Fred van Leer en Ronnie Flex maken deel uit van het panel in de nieuwe tv-show I Can See Your Voice op RTL 4. Dat meldt de zender vrijdagavond in een persbericht.

Het opvallende aan I Can See Your Voice is dat er niet wordt gezongen in de show. De panelleden moeten proberen te ontdekken of iemand een goede stem heeft zonder dat de kandidaat zingt.

Een gastartiest zal samen met een van zijn of haar fans proberen te ontdekken of de kandidaat inderdaad talent heeft. Hierbij worden ze geadviseerd door het panel.

Naast Van Leer en Ronnie Flex maken ook Marieke Elsinga, Samantha Steenwijk en Jeroen van Koningsbrugge deel uit van het adviserende panel. De show wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard en is vanaf 29 oktober op tv te zien.