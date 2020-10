De middagshow van Veronica Inside verhuist op 2 november naar de ochtend op Radio Veronica. Het programma zal tussen 7.00 en 9.00 uur te horen zijn. Wilfred Genee vervangt daarmee Giel Beelen, die vrijdag voor het laatst op de zender te horen is. Dat maakt Veronica vrijdag bekend.

Genee is nu nog dagelijks tussen 16.00 en 18.00 uur te horen, samen met zijn collega's Niels van Baarlen en Rick Romijn. In een persbericht vertelt hij hoe de verhuizing tot stand kwam. "Eind vorig jaar hebben we een week de ochtendshow mogen presenteren en toen is er een klein zaadje bij me geplant dat is uitgegroeid tot liefde voor het tijdslot."

"Niels en Rick kennen het gevoel als geen ander, zij hebben jarenlang een ochtendshow (Evers Staat Op, red.) gepresenteerd", gaat Genee verder. "De vroege uren hebben iets magisch. Onderdeel uitmaken van het ochtendritueel van onze luisteraars, daar kijk ik ontzettend naar uit."

Beelen neemt afscheid in laatste uitzending

In zijn laatste uitzending kreeg Beelen bezoek van verschillende collega's, die hem bedankten voor zijn samenwerking. De dj sprak zelf ook dankwoorden uit richting het team van Veronica en richting zijn luisteraars. "Het is goed allemaal. Ik hoop dat Veronica als een malle gaat scoren."

Beelen liet weten dat hij zich meer op zijn plek voelt bij Radio 2, vanwege een grotere diversiteit in muziek. "Mijn radiohart blijft altijd kloppen", zei de dj in zijn afsluitende woorden. Als laatste plaat draaide hij Losing a Friend van Joe Buck.

Eerder werd al bekend dat Beelen na drie jaar stopt bij Radio Veronica. De dj verhuist naar NPO Radio 2, waar hij vanaf 5 oktober de nachtshow gaat presenteren. Martijn Muijs neemt tot 2 november de ochtendshow van Veronica voor zijn rekening.