Over Mijn Lijk (BNNVARA), Beste Zangers (AVROTROS) en Nick, Simon & Kees: Homeward Bound (AVROTROS) maken dit jaar kans op de Gouden Televizier-Ring, de belangrijkste Nederlandse prijs voor een televisieprogramma. Op donderdag 8 oktober wordt in Koninklijk Theater Carré de winnaar bekendgemaakt.

In de uitzending van RTL Boulevard werden donderdagavond de drie genomineerden bekendgemaakt.

Dit is de derde nominatie voor Beste Zangers, het programma waarin diverse artiesten elkaars repertoire ten gehore brengen. Jan Smit, die Beste Zangers in 2019 presenteerde, is namens het programma genomineerd. Vanwege zijn burn-out namen Nick Schilder en Simon Keizer de presentatie dit jaar van hem over.

De overige twee kanshebbers zijn voor het eerst genomineerd. Tim Hofman, de presentator van Over Mijn Lijk, maakt tevens kans op de prijs voor de beste presentator en die voor de beste online videoserie (#BOOS). In het programma van BNNVARA volgt Hofman jongeren die terminaal ziek zijn. Het wordt sinds 2006 gemaakt en sinds 2018 is Hofman het gezicht van de documentairereeks.

Nick, Simon & Kees: Homeward Bound was in mei en juni van dit jaar te zien. In het muzikale programma storten zangers Nick & Simon zich met hun vriend Kees Tol in het leven van muzikale helden Simon & Garfunkel. De uitzendingen werden veelal door ruim een miljoen mensen bekeken.

Nominaties in andere categorieën zijn eerder bekendgemaakt

Eerder werden al de genomineerden in andere categorieën bekendgemaakt. In 2019 werd de realitysoap Chateau Meiland uitgeroepen tot het populairste televisieprogramma. De Televizier-Ster voor de beste presentator ging naar Beau van Erven Dorens en Chantal Janzen won voor de vijfde keer de prijs voor de beste presentatrice.

Smit was eerder aangekondigd als presentator van het gala op 8 oktober in Carré. Hij moet de presentatie echter aan een ander overdragen, omdat hij voor de belangrijkste prijs genomineerd is. Het is nog niet bekend wie deze taak overneemt.

Vorig jaar was Smit ook vanwege zijn bijdrage aan Beste Zangers genomineerd en verzorgde Rik van de Westelaken de presentatie van de uitreiking.