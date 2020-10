De Volkskant mag literair recensent Arjan Peters ontslaan, zo oordeelt de kantonrechter in Amsterdam donderdag. De journalist heeft zich volgens de rechter niet schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, maar is wel verantwoordelijk voor de verstoorde arbeidsrelatie met de krant.

Peters werd in mei door de Volkskrant op non-actief gesteld nadat verschillende vrouwelijke schrijvers hem hadden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij de auteurs persoonlijk hebben benaderd voordat hij hun werk zou recenseren, wat ongebruikelijk is bij onafhankelijke recensies. De krant bood zijn excuses aan.

"Het is duidelijk dat het hier niet gaat om #metoo-gedrag. Dat is ook niet wat uitgever DPG Media hem verwijt", aldus de rechter. "Niettemin is dit gedrag niet conform de geldende normen, gezien zijn rol als literair recensent voor een groot landelijk dagblad en de machtspositie die hij daardoor heeft in de literaire wereld."

De rechter neemt het Peters, die 28 jaar lang voor de Volkskrant schreef, kwalijk dat hij in eerste instantie ontkende met vrouwelijke schrijvers gesproken te hebben voor een recensie. "Deze verklaring, waarop hij een dag later gedeeltelijk is teruggekomen, is aantoonbaar in strijd met de waarheid."

Volgens de rechter is dan ook sprake van een verstoorde arbeidsrelatie, omdat het vertrouwen van de hoofdredactie van de Volkskrant in Peters "volledig weg" is. Uitgever DPG Media moet hem een transitievergoeding van ruim 32.000 euro betalen. Peters laat aan persbureau ANP weten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis, omdat volgens hem geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie.