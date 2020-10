Voetbalvlogger Soufiane Touzani keert na twee jaar met Tiki Taka Touzani terug op televisie. Het programma van de populaire straatvoetballer maakt de overstap van RTL naar de NTR, zo maakt de NTR donderdag bekend.

Voor Tiki Taka Touzani gaat Touzani op bezoek bij bekende profvoetballers uit binnen- en buitenland. Hij daagt ze uit om voetbaltrucjes te doen en bevraagt ze naar hun weg naar de top.

Het programma van Touzani was in 2017 en 2018 al te zien bij RTL. Hij had onder anderen voormalig Ajax-spelers Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech te gast. Voor zijn eigen YouTube-kanaal maakte hij een aflevering met de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo, die ruim zestien miljoen keer bekeken werd.

In de nieuwe reeks verschijnen onder anderen Lieke Martens, international bij de Oranjevrouwen, PSV-talent Mohamed Ihattaren en Robin van Persie, topscorer aller tijden van Oranje en momenteel spitsentrainer bij Feyenoord.

De acht nieuwe afleveringen van Tiki Taka Touzani zijn vanaf 9 oktober elke vrijdag te zien op NPO3.