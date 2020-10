Cabaretier Guido Weijers gaat voor de vierde keer voor RTL de oudejaarsconference verzorgen, maakt hij woensdag bekend via Instagram.

In het filmpje dat Weijers deelde, is hij samen met RTL-directeur Peter van der Vorst te zien. Van der Vorst zegt in de video dat het jaar 2020 ondanks het coronavirus op een vrolijke manier moet worden afgesloten.

"Juist omdat we al die ellende met elkaar hebben meegemaakt. We hebben iemand bereid gevonden die dit voor ons kan doen: Guido Weijers", aldus de directeur Content.

Volgens Van der Vorst mogen mensen in verband met de coronamaatregelen eigenlijk niet te hard lachen. De 43-jarige cabaretier zegt daar bij het bedenken van zijn grappen in ieder geval weinig rekening mee te houden: "Mensen moeten gewoon vrolijk het jaar afsluiten. Ik heb er meer zin in dan ooit."

In 2018 heeft Weijers voor het laatst een oudejaarsconference voor RTL gemaakt. Vorig jaar nam Martijn Koning de show voor zijn rekening.