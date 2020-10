Famke Louise heeft de video voor de BN'er-campagne #ikdoenietmeermee van haar Instagram-pagina verwijderd. De 21-jarige zangeres schrijft op het sociale medium niet meer achter de boodschap te staan.

Famke Louise Meijer had naar eigen zeggen nooit de intentie om mensen over te halen zich niet langer aan de coronamaatregelen te houden. "De bedoeling was om bij Jinek (waar de zangeres dinsdag te gast was, red.) een ander perspectief te bieden. Ik wilde mijzelf kenbaar maken op televisie. Maar wat ik niet kon overzien, was het gebrek aan support om mij heen."

Ook zou ze in de uitzending van Jinek niet het verhaal hebben kunnen vertellen dat ze voor ogen had. "Ik was zenuwachtig. Ik ben geen wetenschapper, arts, viroloog of politicus en dat heb ik ook nooit beweerd."

"Achteraf gezien had ik de situatie beter kunnen inschatten en daarom wil ik nu mijn verantwoordelijkheid dragen door de video weg te halen", aldus Meijer.

De artieste was niet de eerste BN'er die de oproep heeft verwijderd. Woensdagmiddag deden Bizzey, Tim Douwsma en Mental Theo dit al.

'Niet mijn beste dag'

De zangeres legt uit dat ze maandag niet haar beste dag had. Vorige week brak ze na ruim twee jaar met SPEC., het managementkantoor van Ali B. De rapper stelde dinsdag dat de zangeres dit zonder overleg heeft gedaan.

Daarnaast zegt de Op Me Monnie-zangeres maandag te zijn overladen met telefoontjes na de oproep met #ikdoenietmeermee. "De mainstreammedia koos mij als potentieel aanspreekpunt. Al met al, niet mijn beste dag", aldus Famke Louise. "Ik dacht het verschil te kunnen maken, maar ik realiseer me nu de ernst van ongefundeerde uitspraken doen."

Zangeres doet een stap terug

De artieste zegt nu een stap terug te doen om de situatie te kunnen overzien. "Ik ga op zoek naar iemand die gespecialiseerd is in pandemieën om mij te educaten over deze situatie en die wellicht met mij het podium wil delen."

Meijer sluit haar bericht af met een verontschuldiging. "Ik hoop dat jullie mij de ruimte gunnen om te kunnen groeien. Ik beloof beter mijn best te doen."

Famke Louise, die ruim een miljoen volgers op Instagram heeft, kreeg veel kritiek op de oproep die zij en tientallen andere BN'ers maandag via sociale media deden. "Hoe langer we leven in coronatijd, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat de maatregelen en alle gevolgen ervan erger zijn dan de kwaal", schreef de influencer maandag op Instagram.