RTL wacht met het uitzenden van het programma Joling en de Buitenlanders. Directeur Content Peter van der Vorst nam het besluit naar aanleiding van "verschillende negatieve reacties", meldt RTL Boulevard woensdag.

In het programma zou Gerard Joling, die zich in het verleden vaak kritisch over de multiculturele samenleving heeft uitgelaten, bij mensen uit andere culturen op bezoek gaan.

Volgens RTL is de tijdgeest echter dusdanig veranderd dat een dergelijk programma daar onvoldoende bij past. De zendergroep laat weten kennis te hebben genomen van de negatieve reacties. "We begrijpen ze en zijn er blij mee. Het draagt bij aan de kennis die we hebben en elke dag vergaren over stereotypering en beeldvorming. We houden die kennis actief op peil door zelf veel onderzoek te doen en met experts te praten."

RTL gaat uitzoeken hoe het programma in de toekomst in een andere vorm toch uitgezonden kan worden. "Want we willen allemaal dat dit programma begrip en verbinding brengt. Het programma krijgt een andere naam en we kijken kritisch naar het materiaal dat al is gedraaid en wat er nog wordt gedraaid." RTL verwacht de vernieuwde versie in 2021 aan het schema toe te kunnen voegen.

Hoewel het programma nog niet op televisie te zien was, was er al veel ophef over ontstaan. Zo was er kritiek op het productieteam dat via Facebook op zoek was naar Marokkaans-Nederlandse vrouwen die Jolings denkbeelden over Marokkanen konden beïnvloeden. Tv-recensent Emma Curvers van de Volkskrant schreef naar aanleiding van de negatieve reacties een column.