Elise Schaap, Angela Schijf en André van Duin zijn genomineerd voor de Televizier-Ster Acteur/Actrice, maakt de organisatie woensdagavond bekend.

In RTL Boulevard werden de acteurs verrast met hun nominatie. Modeontwerper Nikkie Plessen bezocht Schaap, die haar regelmatig imiteert in De TV Kantine. Daarnaast is de 38-jarige actrice momenteel te zien in het tweede seizoen van de Netflix-serie Undercover. "Dit is echt heel cool", zei Schaap over haar nominatie.

Van Duin, die eerder al werd genomineerd voor de Televizier Ster-Presentator, kreeg van presentator Lex Uiting te horen dat hij genomineerd is. "Nu heb ik er twee. Dan moet ik toch iets winnen. Maar ik vind het al geweldig dat ik genoemd word. Ik ben er heel erg blij mee", merkte hij op.

Tot slot werd Schijf door presentator Jamie Trenité bezocht op de set van Flikken Maastricht. De actrice liet weten ontzettend blij te zijn met de nominatie. "Ik sta echt te trillen. Ik vind het zo'n eer."

Het Gouden Televizier-Ring Gala is op 8 oktober te zien op NPO1.