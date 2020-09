Verschillende BN'ers die dinsdag een protestvideo plaatsten tegen de huidige coronamaatregelen, hebben hun bericht inmiddels weer teruggetrokken. Onder anderen Bizzey, Tim Douwsma en Mental Theo verwijderden hun video's woensdagmiddag van Instagram.

Ook de dj's Dyna en Chuckie hebben hun protest, bekend onder de hashtag ikdoenietmeermee, inmiddels offline gehaald.

Mental Theo deelt via zijn Instagram Stories een screenshot van Facebook. Een gebruiker stelt daar dat de hashtag verkeerd zou zijn gekozen. "Hiermee lijk je je niets meer aan te trekken van de regels en anderen hiermee in een lastige positie te duwen." Daarop reageert de dj: "Eens. De hashtag is verkeerd gevallen en was nooit zo bedoeld."

Ook Tim Douwsma, die dinsdagavond nog bij Op1 te gast was om te vertellen over #ikdoenietmeermee, heeft zijn protestvideo inmiddels offline gehaald. "De hashtag is ongelukkig geweest", liet hij eerder op woensdag al weten via zijn Instagram-kanaal. "Ik hoop dat jullie hebben kunnen zien dat ik het heb gedaan vanuit zuivere intenties."

Thomas Berge nog wel

De video van Thomas Berge, die dinsdag te gast was in Jinek, staat nog wel online.

In dit bericht werd eerder gemeld dat Tim Douwsma zijn protestvideo nog online had staan. Inmiddels heeft de zanger zijn bericht verwijderd. Ook Famke Louise heeft dit inmiddels gedaan.