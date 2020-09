Famke Louise en Tim Douwsma hebben dinsdagavond gezegd dat de BN'er-campagne #ikdoenietmeermee door het grote publiek verkeerd is begrepen. Douwsma zei in de talkshow Op1 dat de hashtag achteraf gezien verkeerd gekozen is. Famke Louise vertelde in Jinek dat het nooit haar bedoeling was om haar volgers op te roepen zich niet meer aan de coronaregels van de overheid te houden.

De 21-jarige zangeres zei in het programma, dat ruim een miljoen kijkers trok, dat ze met haar oproep juist wilde bereiken dat het kabinet meer medeleven toont aan de jongeren die zich zorgen maken over de maatregelen.

Ze zat aan de talkshowtafel met Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), en stelde dat de eerste lockdown geen effect had. Bovendien zei ze dat ouderen zich net zo schuldig maken aan het overtreden van de coronamaatregelen als jongeren. Gommers weerlegde deze argumenten en nodigde Famke Louise en andere jongeren uit om met hem in gesprek te gaan.

De artieste wilde benadrukken dat ze niet ontkent dat COVID-19 bestaat en dat ze door haar oproep heeft bereikt wat ze wilde. "We hadden deze hashtag nodig om aandacht te trekken."

Veel kritiek op #ikdoenietmeermee-oproep

Famke Louise, die ruim een miljoen volgers op Instagram heeft, kreeg dinsdag veel kritiek van mensen die boos waren over de oproep die zij en tientallen andere BN'ers deden via sociale media. "Hoe langer we leven in coronatijd in 2020, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat de maatregelen en alle gevolgen ervan erger zijn dan de kwaal", schreef de influencer maandag op Instagram.

De BN'ers kwamen ook met een opsomming van vragen die volgens hen door de overheid niet of nauwelijks beantwoord zijn.

De NOS meldde dinsdag dat Famke Louise eerder dit jaar nog door de Rijksoverheid betaald werd voor haar deelname aan een campagne die jongeren erop moest wijzen om zich aan de coronamaatregelen te houden.

Tim Douwsma: '#ikdoenietmeermee heeft veel aandacht gecreëerd'

Douwsma: 'Ik ben geen virusontkenner'

Net als Famke Louise mocht ook Douwsma in een talkshow uitleggen over waarom hij meedeed aan de oproep. In Op1 wilde hij allereerst duidelijk maken dat hij geen virusontkenner is, zoals hij door veel mensen werd weggezet, maar juist een "bezorgde burger" die "kritisch is en bepaalde vraagtekens heeft".

De zanger, die toegaf een grote invloed te hebben met zijn bereik op sociale media, vindt achteraf dat de hashtag verkeerd is gekozen. Wel is volgens hem het doel bereikt dat hij wordt gehoord.

Hij vertelde dat de gevolgen van de maatregelen niet te overzien zijn. "Er zijn 28 miljoen operaties uitgesteld", aldus Douwsma. Die uitspraak werd meteen weerlegd door artsen die ook aan tafel zaten.