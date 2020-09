Beau van Erven Dorens, Tim Hofman en André van Duin zijn dit jaar genomineerd voor de Televizier-Ster Presentator, zo werd dinsdagavond bekendgemaakt in de uitzending van RTL Boulevard.

Van Erven Dorens presenteerde afgelopen jaar onder meer de talkshows Beau en Beau blijft binnen bij RTL. Hofman is bekend van BNNVARA-programma's als Over Mijn Lijk en #BOOS. Van Duin is genomineerd vanwege de presentatie van programma's als Heel Holland Bakt en Smaakt naar meer bij Omroep MAX.

Hofman is de enige van de drie die nog niet eerder in deze categorie genomineerd is. Wel maakte hij vorig jaar kans op de Televizier-Ster Online-videoserie. Nienke Plas won die echter voor haar YouTube-serie Shitty Diary.

Van Erven Dorens won vorig jaar nog de prijs voor de beste presentator. Van Duin was toen in dezelfde categorie genomineerd.

De uitreiking van de prijzen vindt op 8 oktober plaats in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.