De actiegroep Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin), die zich verzet tegen de coronamaatregelen, is volgens NRC de initiatiefnemer van de hashtag #ikdoenietmeermee. Een aantal bekende Nederlanders, onder wie Famke Louise, Tim Douwsma, Thomas Berge en rapper Jebroer, scharen zich achter deze boodschap en deelden maandag een bericht waarin zij duidelijk maken van de overheid antwoord te willen op vragen over het coronabeleid.

Recentelijk is er een WhatsApp-groep opgericht waarvan de eerder genoemde bekende Nederlanders deel uitmaken. Dat bevestigt de manager van Douwsma tegenover NU.nl.

Volgens Viruswaarheid-oprichter Willem Engel is deze groep een maand geleden ontstaan. "Ik kreeg contact met een aantal kritische BN'ers", vertelt hij dinsdag in gesprek met NRC. "Daarna hebben wij geprobeerd om meer BN'ers bij elkaar te brengen."

Volgens Jeroen Pols, jurist van de actiegroep, melden zich steeds meer BN'ers die zich bij de groep willen voegen en "twijfelen aan de rechtvaardigheid van de coronamaatregelen en overwegen om naar buiten te treden".

De deelnemende BN'ers kunnen volgens Engels "de jongeren aanspreken". "Die om hun gedrag al zo worden geshamed door de politiek. Ik denk dat jongeren zich door de BN'ers gehoord voelen en gesteund."

De BN'ers die meedoen aan de campagne hebben een groot bereik. Zo heeft Famke Louise ruim een miljoen volgers. "Hoe langer we leven in coronatijd in 2020, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat de maatregelen en alle gevolgen ervan erger zijn dan de kwaal", schrijft de zangeres in een Instagram Story.

De Jonge: 'Onverantwoord'

Volgens de NOS werd Famke Louise eerder dit jaar nog door de Rijksoverheid betaald voor haar deelname aan een campagne die jongeren erop wees om zich aan de coronamaatregelen te houden. "Ongeacht wie mij betaalt voor campagnes, als ik het er niet meer mee eens ben, dan zeg ik dat gewoon", aldus de artieste.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt de #ikdoenietmeermee-campagne "onverantwoord", deelt hij op Twitter. "Vragen is goed, kritiek is prima, maar #ikdoenietmeermee is onverantwoord. Om kwetsbare mensen te beschermen, om te zorgen dat de zorg het volhoudt, moeten we juist wel mee doen - allemaal." De minister zal de BN'ers uitnodigen om in debat te gaan en toelichting te geven op de maatregelen.

Actiegroep en stichting Viruswaarheid protesteert sinds het begin van de zomer tegen het coronabeleid van het kabinet. Viruswaarheid wantrouwt de berichten en statistieken over het virus en denkt dat maatregelen zoals de 1,5 meterregel onnodig zijn.

Uit protest hiertegen organiseert de protestgroep regelmatig demonstraties op onder meer het Malieveld. Ook startte de stichting twee keer een kort geding: om het RIVM te dwingen meer informatie te publiceren, en tegen de mondkapjesplicht. Beide keren verloor Viruswaarheid.