Presentatrice Ellen DeGeneres heeft maandag in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Ellen DeGeneres Show persoonlijk gereageerd op geruchten rondom de giftige werksfeer die er zou hangen op de set van haar talkshow. Volgens haar zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd. "We beginnen vandaag aan een nieuw hoofdstuk."

"Zoals je misschien hebt gehoord, waren er deze zomer beschuldigingen van een giftige werkomgeving bij onze show. En toen kwam er een onderzoek. Ik heb geleerd dat hier dingen zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren", begint DeGeneres haar toespraak.

Ze vervolgt: "Ik neem dat heel serieus en ik wil tegen de mensen die getroffen zijn zeggen dat het me erg spijt." Ze laat weten zich ervan bewust te zijn dat ze zich in "een positie van privilege en macht" bevindt en dat daar verantwoordelijkheden bij horen. "Ik neem de verantwoordelijkheid voor wat er bij mijn show gebeurt."

De presentatrice vertelt dat ze de afgelopen weken achter de schermen veel gesprekken heeft gevoerd over de show, de werkomgeving en de toekomstverwachtingen. "We hebben de nodige veranderingen doorgevoerd en vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk", vertelt ze.

'Ik sta bekend als de 'Wees aardig'-dame'

DeGeneres heeft in haar talkshow ook gereageerd op "berichten in de pers en op sociale media" die meldden dat ze in het echt niet dezelfde persoon zou zijn als op televisie. Volgens haar kwam dat doordat ze publiekelijk opriep om "aardiger te zijn voor elkaar", na de zelfmoord van Tyler Clementi in 2010. Clementi werd gepest vanwege zijn homoseksualiteit.

"Ik dacht dat de wereld meer vriendelijkheid nodig had en het was een herinnering dat we dat allemaal nodig hadden. En ik denk dat we het nu meer dan ooit nodig hebben. Bekend staan ​​als de 'Wees aardig'-dame is een lastige positie om in te zitten."

"De waarheid is dat ik de persoon ben die je op tv ziet, maar ik heb ook heel veel andere karaktereigenschappen. Soms ben ik verdrietig, boos, bang, gefrustreerd en ongeduldig. En daar werk ik aan. Ik ben werk in uitvoering."

Drie producenten ontslagen wegens (seksuele) intimidatie en racisme

Deze zomer kwamen er meerdere berichten naar buiten over een giftige werksfeer bij de talkshow van DeGeneres. In augustus werden drie producenten ontslagen na een intern onderzoek in verband met stelselmatige (seksuele) intimidatie en racisme op de set. De producenten hebben de aantijgingen altijd ontkend.