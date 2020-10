De nieuwe All Stars-serie All Stars & Zonen heeft zondag volgens Stichting KijkOnderzoek met de eerste aflevering gemiddeld 733.000 kijkers getrokken. Het leverde het programma de elfde plek op in de lijst van best bekeken programma's.

De eerste aflevering van de comedyserie Niks Te Melden trok gemiddeld 355.000 kijkers. Dat was goed voor plek 23 in de lijst van de best bekeken programma's op zondag.

Zowel All Stars & Zonen als Niks Te Melden werd uitgezonden op NPO3. De serie over de kinderen van het originele voetbalteam uit 1997 begon om 21.50 uur, de remake van de Australische serie No Activity was te zien vanaf 22.35 uur.

Het best bekeken programma van zondag was het NOS Journaal van 20.00 uur met gemiddeld 2.195.000 kijkers. Studio Sport Eredivisie, met gemiddeld 1.539.000 kijkers, en Postcode Loterij Miljoenenjacht (1.380.000) maken de top drie compleet.

Bovenstaande cijfers zijn een optelsom van live kijkers en mensen die het programma dezelfde dag nog hebben teruggekeken.