De derde aflevering van het jubileumseizoen van spelprogramma Wie is de Mol? heeft zaterdag volgens Stichting KijkOnderzoek gemiddeld 2.406.000 kijkers getrokken. De eerdere twee afleveringen trokken ook meer dan twee miljoen kijkers, zeker gezien het aantal mensen dat de uitzendingen na afloop terugkeek.

De tweede aflevering trok (inclusief uitgesteld kijken in de zeven dagen erna) in totaal 3,4 miljoen kijkers. Aflevering 1 behaalde alleen al zónder uitgesteld kijken al ruim 2,6 miljoen kijkers.

Het NOS Journaal van 20.00 uur belandde met gemiddeld 1.683.000 kijkers op de tweede plek in de lijst met de best bekeken programma's van zaterdag. Het NOS Journaal van 18.00 uur maakt met 1.207.000 kijkers de top drie compleet.

MolTalk, het programma op NPO3 waarin Wie is de Mol? wekelijks wordt nabesproken, behaalde gemiddeld 871.000 kijkers. Hiermee eindigde het programma op de tiende plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht meldde NU.nl dat de kijkcijfers van Wie is de Mol? dit keer fors lager waren dan vorige weken. Zo'n conclusie kan echter nog niet worden getrokken, omdat de cijfers van het uitgesteld kijken van deze aflevering nog niet kunnen worden meegeteld.