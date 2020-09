De documentaire The Last Dance, over het laatste seizoen van basketballer Michael Jordan bij Chicago Bulls in 1998, heeft in de nacht van zaterdag op zondag de Creative Arts Emmy voor beste documentaire of non-fictieserie gewonnen.

The Last Dance versloeg in de categorie beste documentaire onder meer Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, de serie over privédierentuinen in de Verenigde Staten. De documentairereeks rond 'Tiger King' Joe Exotic greep in alle zes categorieën waarin het programma was genomineerd naast de prijzen.

Ook in de categorieën beste regie in een documentaire of non-fictieprogramma en beste montage in een non-fictieprogramma was The Last Dance genomineerd. In die categorieën won de documentairereeks niet.

In maart werd bekend dat The Last Dance vanwege de coronacrisis eerder zou worden uitgebracht op Netflix. De tiendelige documentairereeks kende overwegend positieve kritieken.

Eddie Murphy won voor het eerst in zijn carrière een Creative Arts Emmy. Hij ontving die voor zijn gastoptreden in de comedyserie Saturday Night Live. Voor dezelfde serie was de acteur en komiek in de jaren tachtig twee keer eerder genomineerd.

Bij de Creative Arts Emmy's worden vooral prijzen uitgereikt voor prestaties achter de schermen van televisieproducties, maar er zijn ook awards voor kleine categorieën als documentaireseries en specials. De uitreiking van de gewone Emmy's zal plaatsvinden in de nacht van zondag op maandag.